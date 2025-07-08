8 липня, 01:40
"Шахеди" знову над Україною: в яких областях зараз оголошена тривога
Росія продовжує безперервно тероризувати українські міста "Шахедами". Ніч проти 8 липня не стала винятком. У низці областей лунають сирени.
Де оголошена повітряна тривога і летять російські безпілотники, інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Диверсія на Чернігівщині та новий прорив на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Де зараз зберігається загроза БпЛА
02:26, 08 липня
м.Миколаїв – БпЛА в напрямку міста
02:14, 08 липня
БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс на захід.
02:03, 08 липня
Миколаївська область – ракетна небезпека!
01:51, 08 липня
м.Суми – БпЛА в напрямку міста
01:20, 08 липня
БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
01:07, 08 липня
- БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь
- м.Харків – БпЛА в напрямку міста
- БпЛА на межі Харківської та Полтавської областей.
00:51, 08 липня
Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.
00:41, 08 липня
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину.
00:33, 08 липня
Сумська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.