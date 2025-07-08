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24 Канал Новини України "Шахеди" знову над Україною: в яких областях зараз оголошена тривога
8 липня, 01:40
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"Шахеди" знову над Україною: в яких областях зараз оголошена тривога

Дмитро Усик

Росія продовжує безперервно тероризувати українські міста "Шахедами". Ніч проти 8 липня не стала винятком. У низці областей лунають сирени.

Де оголошена повітряна тривога і летять російські безпілотники, інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз зберігається загроза БпЛА

02:26, 08 липня

м.Миколаїв – БпЛА в напрямку міста

02:14, 08 липня

БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини, курс на захід.

02:03, 08 липня

Миколаївська область – ракетна небезпека!

01:51, 08 липня

м.Суми – БпЛА в напрямку міста

01:20, 08 липня

 БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.

01:07, 08 липня

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс на південь
  • м.Харків – БпЛА в напрямку міста
  • БпЛА  на межі Харківської та Полтавської областей.
00:51, 08 липня

Харківська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.

00:41, 08 липня

 БпЛА з Сумщини курсом на  Полтавщину.

00:33, 08 липня

Сумська область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА.