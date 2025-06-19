Ворог використовує "Шахеди" із ШІ й прямим керуванням з Росії: з'явилося перше підтвердження

Росія постійно вдосконалює свої ударні дрони. Після атаки 18 червня в Україні виявили "Шахед" вбудованою камерою, модулем штучного інтелекту з машинним зором та системою прямого радіоуправління.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис фахівця у сфері радіоелектронної боротьби та розвідки Сергія "Флеша" Бескрестнова.

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Що відомо про нову "начинку" російських дронів

За словами Бескрестнова, про розробку "Шахеда" із камерою, системою прямого радіоуправління з Росії і модулем штучного інтелекту було відомо давно. Проте лише нині це вдалося зафіксувати.

Радіомодем дозволяє керувати Шахедом на відстані до 150 кілометрів від кордонів Росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі,

– пояснив фахівець.

Окрім цього, "Флеш" поділився кадрами електроніки, яку виявили у російському дроні після однієї з останніх атак.

Зауважимо, раніше голова ЦПД Андрій Коваленко прокоментував збільшення виробництва "Шахедів" у Росії. Він порадив не панікувати і зазначив, що цьому протистоятимуть технології – алгоритми перехоплення теж не стоять на місці.