Нічна атака на Укрзалізницю: ворожі БпЛА пошкодили вокзал у Берестині та інфраструктуру в Києві

У ніч на 17 вересня російські безпілотники завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Харківщині та у Києві. Внаслідок обстрілів пошкоджені вокзал у Берестині та станцію кільцевої електрички Микільська Слобідка.

Низка поїздів курсуватиме з затримками до 6 годин. Про це повідомила Укрзалізниця.

Що відомо про російську атаку?

Вночі 17 вересня ворожий БпЛА завдав серйозних руйнувань будівлі вокзалу в місті Берестин на Харківщині. Пасажири та працівники станції під час повітряної тривоги перебували в укритті. Минулось без постраждалих.

Наразі фахівці залізниці вже здійснюють обстеження інфраструктури. Рух поїздів до Берестина не скасовували, вони курсують за розкладом.

У Києві Росія пошкодила інфраструктуру станції кільцевої електрички Микільська Слобідка у Дніпровському районі столиці. Через це потягу від ранку курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця – Почайна.

За оцінками залізничників, на повне відновлення цієї ділянки знадобиться близько доби. Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено скло й двері в одному з електропоїздів, у депо та на кількох інших об'єктах компанії.

Що відомо про затримки потягів?

Внаслідок атаки залізничники змушені змінити маршрути деяких пасажирських потягів. Вони пояснюють, що це рішення обумовлене безпекою людей.

Зокрема, поїзди №7/8 Одеса – Харків та №53/54 Дніпро – Одеса спрямують резервним безпечнішим шляхом. Через зміну маршруту орієнтовний час у дорозі для цих рейсів збільшиться на 6 годин.

Глава правління Укрзалізниці Олександр Перцовський згодом уточнив, що у Києві вже найближчими годинами відновлять рух електрички. Також він підкреслив, що під час сьогоднішніх атак інформації про постраждалих немає.

Так само вже приводимо до ладу інші наслідки ворожих атак повсюди – від Кіровоградщини до Києва (тут за пару годин вже цілимось відновити повноцінний рух Кільцевої електрички, де суттєво пошкодили інфраструктуру кількох станцій),

– написав Перцовський.

Окрім залізничної інфраструктури, в ніч на 17 вересня ворог також атакував "Київводоканал". У деяких районах столиці фіксували проблеми з водопостачанням. Проте наразі підприємство працює в робочому режимі.