Одна з ключових ланок російського ВПК, – Коваленко про значення заводу "Азот"

Росіяни бідкалися на атаку дронів. В мережі заявляли, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот".

В РНБО розповіли про значення заводу "Азот" для росіян. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також Влада Тульської області підтвердила атаку на комбінат "Азот": феєричні відео

Значення заводу "Азот"

Коваленко зазначив, що в Росії підгорів "Азот" і пояснив, наскільки це підприємство важливе для росіян.

Так, завод "Азот" у Тульській області є однією з основних ланок російського ВПК.

Саме тут виготовляють вибухові речовини, зокрема тротил, що використовується в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах і ракетах,

– ідеться в повідомленні.

Дивіться також Москва під атакою дронів: в аеропортах ввели план "Ковьор", влада пише про роботу ППО

Після початку повномасштабної війни це підприємство перевели в режим воєнного часу.

За словами Коваленка, "Азот" працює в тісній зв'язці з підприємствами, що виготовляють снаряди, корпуси БпЛА та засоби дистанційного мінування.