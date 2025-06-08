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24 Канал Новини України Одна з ключових ланок російського ВПК, – Коваленко про значення заводу "Азот"
8 червня, 11:42
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Одна з ключових ланок російського ВПК, – Коваленко про значення заводу "Азот"

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Завод "Азот" у Тульській області є важливою ланкою російського ВПК, де виготовляють вибухові речовини, зокрема тротил, що використовується в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах і ракетах.
  • Завод "Азот" співпрацює з підприємствами, що виготовляють снаряди, і не тільки.

Росіяни бідкалися на атаку дронів. В мережі заявляли, що один із безпілотників потрапив до хімкомбінату "Азот".

В РНБО розповіли про значення заводу "Азот" для росіян. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Значення заводу "Азот" 

Коваленко зазначив, що в Росії підгорів "Азот" і пояснив, наскільки це підприємство важливе для росіян.

Так, завод "Азот" у Тульській області є однією з основних ланок російського ВПК.

Саме тут виготовляють вибухові речовини, зокрема тротил, що використовується в артилерійських снарядах, авіаційних бомбах і ракетах, 
– ідеться в повідомленні.

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Після початку повномасштабної війни це підприємство перевели в режим воєнного часу. 

За словами Коваленка, "Азот" працює в тісній зв'язці з підприємствами, що виготовляють снаряди, корпуси БпЛА та засоби дистанційного мінування.