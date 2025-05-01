Точний удар по ворогу: ЗСУ розбили пункт ФСБ у Бєлгородській області

Авіація Повітряних Сил ЗСУ знищили в Бєлгородській області пункт розташування російських спецслужб. Від влучного удару серйозно постраждали офіцери ФСБ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-каналі "Соняшник", який розповідає про українську авіацію.

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У Бєлгородській області успішно відпрацювала українська авіація

Українські пілоти скинули дві бомби з Міг-29 та вдарили по місцю зосередження російських військових у селі Глотово. Для атаки працівників ворожої ФСБ захисники використали дві французькі високоточні авіабомби AASM Hammer.

Так українська авіація знищила дах та кілька поверхів будинку, де перебували росіяни. Пілотів супроводжував розвідувальний безпілотник, який і зафіксував успішне ураження об'єкта.

Так буває коли з першого разу не доходить, тоді козакам треба йти та повторно проводити бесіду,

– йдеться в повідомленні.

Осінтер під ніком blinzka визначив, що будівлю ФСБ бомби уразили за 5 кілометрів від кордону з Україною. Там могли перебувати прикордонники, адже ця служба в Росії теж належить ФСБ.

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Авіабомби AASM добре показали свою роботу в умовах україно-російської війни. У ній є будований ракетний двигун, що впливає на дальність ураження. Бомбу можна застосовувати за 15 кілометрів, якщо пускати її з малих висот, а до 70 кілометрів – якщо пуск був із великої висоти.

Імовірно, удар по російських позиціях на цукрозаводі у Тьоткіно у квітні був завданий саме цією бомбою. Тоді українській авіації вдалося знищити приміщення, де окупанти зберігали боєприпаси та готували до атак свої БпЛА.