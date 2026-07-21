Бєлгород "прокинувся" від ракетної атаки, "прильоти" сталися також в Анапі й на ТОТ

Уночі та вранці 21 липня російські міста, а також тимчасово окуповані території України перебували під обстрілами. Відомо, що після ракетного удару в Бєлгороді почасти зникла вода.

Вибухи фіксували і в Анапі, а також на окупованих росіянами територіях. Про це пишуть OSINT-аналітики. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Бєлгород?

Місцева влада підтвердила, що по місту вдарили ракети. Там стверджують, що обійшлося без постраждалих, проте про пошкодження не повідомляють.

Натомість осінтери пишуть про ймовірні влучання по енергетичній інфраструктурі. Так, після атаки в частині міста зникла вода. На деяких поширених кадрах чутно, як у місті лунають повітряна тривога й вибухи на її фоні.

Вибухи в Бєлгороді: дивіться відео очевидців

Неспокійно було також в Анапі Краснодарського краю. Туди завітали безпілотники. Місцеві зафіксували момент можливого "прильоту" – на відео видно потужний спалах на тлі атаки дронів.

Удар по Анапі: дивіться відео. Зауважте! Присутня нецензурна лексика.

Разом із тим, безпілотники також продовжили атакувати українські окуповані міста. Під ударом були Маріуполь на Донеччині, а також Сімферополь у Криму.

До слова, також згадаємо й інші надзвичайні ситуації на території Росії. Якраз 21 липня після оголошення ракетної небезпеки вибухи прогриміли в Липецьку. Повідомляється, що там, імовірно, стався приліт по місцевій ТЕЦ.

А під Петербургом загорілася пожежа в індустріальному парку "Ладога", де розташована низка підприємств.

Напередодні, 20 липня, Московська область пережила одну з наймасовіших атак безпілотників. За даними російської влади, у напрямку регіону летіло понад 400 БпЛА. Попри роботу ППО, виникли пожежі, зокрема, на логістичному комплексі "Південні ворота" та складах Wildberries.