Патрульні показали перші хвилини після влучання БпЛА по трасі у Чабанах на Київщині

Росія 20 жовтня атакувала Чабани під Києвом. Київські патрульні одними з перших прибули на допомогу.

Вони показали відео перших хвилин після атаки, повідомляє Нацполіція.

Що відомо про атаку на Чабани

Унаслідок цієї ранкової атаки, на жаль, є загиблі та травмовані.

Інспектори патрульної поліції, які перебували неподалік, почули потужний вибух і негайно вирушили на допомогу постраждалим.

Разом з іншими екстреними службами поліцейські надавали домедичну допомогу травмованим, гасили автомобілі, охоплені вогнем, та регулювали дорожній рух.

Перші хвилини після атаки на Чабани: дивіться відео

Нагадаємо також, що російські війська вдень вдарили по Інституту Стражеска в Києві. Удар припав на операційну на шостому поверсі, поранення дістав пацієнт.

Окрім того, поблизу Північного мосту у Києві було задимлення. Сама переправа не зазнала влучань, проте проїзд цією ділянкою наразі ускладнений, адже правоохоронці документують наслідки атаки російських безпілотників безпосередньо поблизу споруди.

Також Росія поцілила в енергооб'єкт у Києві, у кількох районах зникло світло.