Патрульні показали перші хвилини після влучання БпЛА по трасі у Чабанах на Київщині
Росія 20 жовтня атакувала Чабани під Києвом. Київські патрульні одними з перших прибули на допомогу.
Вони показали відео перших хвилин після атаки, повідомляє Нацполіція.
Що відомо про атаку на Чабани
Унаслідок цієї ранкової атаки, на жаль, є загиблі та травмовані.
Інспектори патрульної поліції, які перебували неподалік, почули потужний вибух і негайно вирушили на допомогу постраждалим.
Разом з іншими екстреними службами поліцейські надавали домедичну допомогу травмованим, гасили автомобілі, охоплені вогнем, та регулювали дорожній рух.
Перші хвилини після атаки на Чабани: дивіться відео
Нагадаємо також, що російські війська вдень вдарили по Інституту Стражеска в Києві. Удар припав на операційну на шостому поверсі, поранення дістав пацієнт.
Окрім того, поблизу Північного мосту у Києві було задимлення. Сама переправа не зазнала влучань, проте проїзд цією ділянкою наразі ускладнений, адже правоохоронці документують наслідки атаки російських безпілотників безпосередньо поблизу споруди.
Також Росія поцілила в енергооб'єкт у Києві, у кількох районах зникло світло.