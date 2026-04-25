У російському Челябінську – "неофіційний салют": куди могли влучити дрони

У Челябінську, що в Росії, 25 квітня пролунала серія вибухів. Місцеві повідомляли, що гучні звуки було чутно в південно-західній частині міста – після цього спрацювали сигналізації автомобілів, а в одному з районів піднявся дим.

Наслідки атаки дронів фіксували на фото й відео, про це пишуть телеграм-канали, зокрема, Exilenova+.

Що відомо про атаку на Челябінськ?

За попередніми даними, російська протиповітряна оборона намагалася відбити атаку нібито українських дронів. Проте повноцінно протистояти БпЛА не вдалося. Очевидці дивуються, чому їхні славнозвісні сили ППО не збивають дрони.

Наліт безпілотників на Челябінськ: дивіться відео (наявна ненормативна лексика)

У місті, за даними з мережі, сталися кілька прильотів. Зокрема, повідомлялося про можливі влучання по Челябінському вищому військовому авіаційному училищу штурманів (ЧВВАКУШ), а також про вибухи в районі Челябінського металургійного комбінату.

На тлі інциденту вранці запровадили тимчасові обмеження в аеропорту Баландіно: там зупинили прийом і відправлення літаків задля безпеки польотів.

Дрони застали росіян на риболовлі. Зауважте, що у відео присутня нецензурна лексика

Водночас місцева влада традиційно заперечує наслідки ударів. Так, губернатор Челябінської області Олексій Текслер заявив, що на одному з інфраструктурних об'єктів нібито вдалося запобігти атаці дронів.

За його словами, постраждалих і значних руйнувань немає.

До слова, неспокійно було також і в Єкатеринбурзі. Там пошкоджено житловий будинок, зруйновано щонайменше чотири квартири, евакуйовано близько 50 мешканців.

Також вороже Міноборони відзвітувало, що сили ППО нібито збивали дрони над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Смоленської, Ростовської, Волгоградської, Астраханської, Свердловської областей, а також над Татарстаном і Кримом. Окремо повідомляється про акваторії Чорного та Азовського морів.

