На Черкащині збили ракету та 20 дронів: пошкоджено будинки
- На Черкащині сили ППО збили російську ракету та 20 безпілотників, вибухова хвиля пошкодила 8 будинків.
- Без електропостачання залишились близько 50 абонентів, триває відновлення, постраждалих немає.
Уночі сили ППО збили над Черкащиною російську ракету та 20 безпілотників. Вибухова хвиля пошкодила вісім приватних будинків, обійшлося без постраждалих.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця. З вечора і до ранку 12 липня сили протиповітряної оборони успішно відбивали масовану атаку Росії на Черкащину.
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Черкащина під обстрілом
За його словами, у межах області вдалося знищити російську ракету та знешкодити 20 безпілотників. Найголовніше – обійшлося без травмованих чи загиблих серед цивільного населення.
Втім, вибухова хвиля від збитих цілей у Черкаському районі пошкодила 8 приватних будинків. Також без електропостачання залишились близько 50 абонентів, наразі аварійні бригади працюють над відновленням.
Обстеження пошкоджених територій триває, влада обіцяє надати допомогу постраждалим господарствам.
До слова, у Львові 4 поранених після нічного обстрілу дронами, пошкоджено 2 житлові будівлі на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.
Пошкоджено два промислових об'єкти, сталися загоряння, залучали вогнеборців для ліквідації наслідків.
Трьом постраждалим надали допомогу на місці, одного чоловіка госпіталізували.