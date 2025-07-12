На Черкащині збили ракету та 20 дронів: пошкоджено будинки

Уночі сили ППО збили над Черкащиною російську ракету та 20 безпілотників. Вибухова хвиля пошкодила вісім приватних будинків, обійшлося без постраждалих.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця. З вечора і до ранку 12 липня сили протиповітряної оборони успішно відбивали масовану атаку Росії на Черкащину.

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Черкащина під обстрілом

За його словами, у межах області вдалося знищити російську ракету та знешкодити 20 безпілотників. Найголовніше – обійшлося без травмованих чи загиблих серед цивільного населення.

Втім, вибухова хвиля від збитих цілей у Черкаському районі пошкодила 8 приватних будинків. Також без електропостачання залишились близько 50 абонентів, наразі аварійні бригади працюють над відновленням.

Обстеження пошкоджених територій триває, влада обіцяє надати допомогу постраждалим господарствам.

До слова, у Львові 4 поранених після нічного обстрілу дронами, пошкоджено 2 житлові будівлі на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

Пошкоджено два промислових об'єкти, сталися загоряння, залучали вогнеборців для ліквідації наслідків.

Трьом постраждалим надали допомогу на місці, одного чоловіка госпіталізували.