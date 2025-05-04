Горіли квартири, пошкоджено склади і бази: наслідки ворожого удару по Черкащині
- Внаслідок російського обстрілу Черкаської області зруйновано фасади, скління багатоповерхівок, складів меблевого підприємства та торгівельної бази, а також садові споруди.
- Протиповітряна оборона знищила 15 ворожих БпЛА.
Внаслідок російського обстрілу в ніч проти 4 травня в Черкаській області є чимало руйнувань. БпЛА завдали найбільше ушкоджень інфраструктурі Черкас.
Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
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Які наслідки атаки дронів на Черкащину
Протиповітряна оборона знищила в Черкаській області 15 ворожих БпЛА. Внаслідок падіння пошкоджено кілька житлових будинків та нежитлові приміщення підприємств.
Як зазначив Ігор Табурець, у Черкасах зруйновано фасади й скління багатоповерхівок, складів меблевого підприємства та торгівельної бази, а також садові споруди.
Найголовніше – минулось без загиблих. Кілька людей звертались по допомогу до медиків. Госпіталізації не потребують,
– прокоментував очільник ОВА.
Попередньо, 10 квартир зазнали ушкоджень під час нічної атаки, 2 з них – повністю згоріли. Людей готові пересилити в спеціально визначені місця, однак поки що за допомогою до влади жителі не зверталися.
Росія атакувала Черкаси дронами-камікадзе / Фото Ігоря Табурця
На місцях, які постраждали внаслідок обстрілу, працювали рятувальники, комунальники та соціальні партнери з "Червоного Хреста". Усі працювали, аби швидше ліквідувати наслідки чергового російського злочину.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія запустила по Україні 165 "Шахедів". Найбільш серйозні наслідки атаки фіксуються в Києві. У столиці є руйнування та загоряння в житлових будинках та магазинах у трьох районах. Відомо про 11 постраждалих.