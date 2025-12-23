Увечері Росія вдарила по Чернігову: частина міста залишилася без світла

23 грудня увечері російські окупанти продовжили дроновий терор України. Під ударом ворога опинився Чернігів.

О 19:02 Повітряні сили повідомляли про дрони, які з півночі Сумщини рухаються у напрямку Чернігова. О 19:17 у місті вже було чути вибухи, передає 24 Канал.

Дивіться також Три області майже повністю без світла: у Міненерго розповіли про поточну ситуацію

Що відомо про вечірню атаку на Чернігів?

Пізніше у міській раді розкрили наслідки ворожої атаки. Там розповіли, що російський дрон влучив по об'єкту критичної інфраструктури.

За словами очільника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, на місці удару виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали.

Тим часом в "Чернігівобленерго" уточнили, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Без електроенергії залишилася частина міста Чернігів.

Зауважимо, що станом на восьму вечора атака БпЛА на регіон тривала. О 20:07 Повітряні сили попередили, що на Чернігів насувається ворожий безпілотник.