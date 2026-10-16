Двічі били по місту: Росія атакувала Чортків на Тернопільщині

Російські війська у ніч на 16 жовтня знову били по мирних містах України. Зокрема, вони завдали ударів по місту Чортків у Тернопільській області.

Про це повідомила Тернопільська ОВА.

Що відомо про атаку на Чортків

Росія атакувала Чортків двічі цієї ночі.

На місцях прильотів працюють підрозділи ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Напередодні Чортківський район теж атакували російські безпілотники. Було влучання у підприємство, повідомляли про 5 постраждалих.

Важливо! Суворо дотримуйтеся правил безпеки та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Атака триває. Де летять російські цілі, можна слідкувати у хронології 24 Каналу.

Нагадаємо, що гучно вночі було також у Луцьку. Напередодні у місті також були вибухи, після яких у деяких мікрорайонах фіксували перебої зі світлом.

Окрім того, вибухи гриміли у Рівному, а ще Івано-Франківську та Києві.



