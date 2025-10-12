Били кількома БпЛА та удар був спрямований на навчальні заклади: деталі обстрілу Чугуєва
- Вночі 12 жовтня російські дрони атакували Чугуїв на Харківщині, влучивши в новий ліцей та пошкодивши житлові будинки, постраждали п'ятеро людей, включаючи дитину.
- Схожі атаки безпілотниками відбулися у селищі Шевченкове, а протягом тижня внаслідок обстрілів на Харківщині постраждали 13 осіб.
Вночі 12 жовтня російські війська атакували Харківщину кількома безпілотниками. Під ударами опинились освітні заклади.
У Чугуєві дрони влучили в новий ліцей і пошкодили житлові будинки поруч. Постраждали цивільні мешканці, серед яких є дитина. Про це в етері 24 Каналу повідомила кореспондентка Анна Черненко.
Які наслідки нічної атаки на Чугуїв?
У ніч проти 12 жовтня росіяни вдарили по Харківщині кількома дронами-камікадзе. Основний удар припав на Чугуїв, де безпілотники поцілили в будівлю ліцею. За попередніми даними, ворог бив дронами типу "Герань".
Удар був спрямований прямо на навчальний заклад. Кілька прямих влучань у верхні поверхи спричинили дуже серйозні руйнації. Експерти відпрацювали на місці – забрали рештки безпілотників. Далі вже будуть долучатися освітяни та комунальники,
– розповіла кореспондентка Анна Черненко.
Наразі триває обстеження будівлі, щоб визначити масштаби наслідків.
Понівечений ліцей Чугуєва після атаки / Фото 24 Каналу
Навколо школи пошкоджено будинки. У приватному секторі та багатоповерхівках вибиті вікна і зруйновані дахи.
Постраждали п'ятеро людей, які проживали поруч: двоє чоловіків і двоє жінок старші 55 років, а також 11-річна дівчинка. Усіх гостра реакція на стрес. Усередині навчального закладу потерпілих, попередньо, немає.
Інша нічна атака на Харківщину
Схожа атака сталася цієї ж ночі у селищі Шевченкове. Там дрони теж влучили в навчальний заклад, спричинивши пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, попри небезпеку повторних ударів.
Увесь тиждень Росія атакувала регіон
- Загалом, за словами кореспондентки, за тиждень на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали 13 людей.
- У Дергачах росіяни били касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік зазнав поранень кінцівок.
- У Боровій під обстрілами опинилися цивільні, а також медики, які перебували в каретах "швидкої".
- У Харківському районі пошкоджено електропотяг, а на сільгосппідприємствах зафіксовано значні руйнування. Також відомо про підрив тракториста під час роботи в полі.