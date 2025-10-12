Укр Рус
24 Канал Новини України Били кількома БпЛА та удар був спрямований на навчальні заклади: деталі обстрілу Чугуєва
12 жовтня, 10:48
Били кількома БпЛА та удар був спрямований на навчальні заклади: деталі обстрілу Чугуєва

Дарія Черниш
Основні тези
  • Вночі 12 жовтня російські дрони атакували Чугуїв на Харківщині, влучивши в новий ліцей та пошкодивши житлові будинки, постраждали п'ятеро людей, включаючи дитину.
  • Схожі атаки безпілотниками відбулися у селищі Шевченкове, а протягом тижня внаслідок обстрілів на Харківщині постраждали 13 осіб.

Вночі 12 жовтня російські війська атакували Харківщину кількома безпілотниками. Під ударами опинились освітні заклади.

У Чугуєві дрони влучили в новий ліцей і пошкодили житлові будинки поруч. Постраждали цивільні мешканці, серед яких є дитина. Про це в етері 24 Каналу повідомила кореспондентка Анна Черненко.

Які наслідки нічної атаки на Чугуїв?

У ніч проти 12 жовтня росіяни вдарили по Харківщині кількома дронами-камікадзе. Основний удар припав на Чугуїв, де безпілотники поцілили в будівлю ліцею. За попередніми даними, ворог бив дронами типу "Герань". 

Удар був спрямований прямо на навчальний заклад. Кілька прямих влучань у верхні поверхи спричинили дуже серйозні руйнації. Експерти відпрацювали на місці – забрали рештки безпілотників. Далі вже будуть долучатися освітяни та комунальники,
– розповіла кореспондентка Анна Черненко.

Наразі триває обстеження будівлі, щоб визначити масштаби наслідків. 

Понівечений ліцей Чугуєва після атаки / Фото 24 Каналу

Навколо школи пошкоджено будинки. У приватному секторі та багатоповерхівках вибиті вікна і зруйновані дахи. 

Постраждали п'ятеро людей, які проживали поруч: двоє чоловіків і двоє жінок старші 55 років, а також 11-річна дівчинка. Усіх гостра реакція на стрес. Усередині навчального закладу потерпілих, попередньо, немає.

Інша нічна атака на Харківщину

Схожа атака сталася цієї ж ночі у селищі Шевченкове. Там дрони теж влучили в навчальний заклад, спричинивши пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, попри небезпеку повторних ударів.

Увесь тиждень Росія атакувала регіон

  • Загалом, за словами кореспондентки, за тиждень на Харківщині внаслідок обстрілів постраждали 13 людей.
  • У Дергачах росіяни били касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". Внаслідок обстрілу 72-річний чоловік зазнав поранень кінцівок.
  • У Боровій під обстрілами опинилися цивільні, а також медики, які перебували в каретах "швидкої".
  • У Харківському районі пошкоджено електропотяг, а на сільгосппідприємствах зафіксовано значні руйнування. Також відомо про підрив тракториста під час роботи в полі.