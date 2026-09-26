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24 Канал Новини України Стався повторний приліт про дата-центру COSMONOVA у Києві: пошкоджено опорну мережу
26 вересня, 11:50
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Оновлено - 11:51, 26 вересня

Стався повторний приліт по дата-центру COSMONOVA у Києві: пошкоджено опорну мережу

Софія Рожик

Росія продовжує бити по дата-центрах в Україні. 26 вересня стався повторний приліт про дата-центру DC|COSMONOVA у Києві.

Про це повідомили на сторінці "Cosmonova: data centers & telecom & software developer" у Facebook.

Що відомо про приліт

У результаті російської атаки було пошкоджено опорну мережу COSMONOVA|NET. 

Через це частина клієнтів наразі може відчувати перебої в роботі Інтернет.

Як пишуть київські телеграм-канали, проблеми спостерігаються у провайдера "Коло.ТБ". Також тимчасово припинив ефір телеканал "Новини LIVE".

Попередній приліт по дата-центрі стався 25 вересня. Унаслідок обстрілу постраждало приміщення. На щастя, ніхто з працівників не постраждав.

До слова, аналітики ISW зазначають, що російські удари по дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі можуть спричинити тимчасові перебої в роботі інтернету, але навряд чи призведуть до його повного відключення.

Усе через те, що Україна має розгалужену мережу та велику кількість провайдерів, що робить повне припинення доступу до мережі малоймовірним.

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