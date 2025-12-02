У мережі показали перші хвилини після удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Дніпропетровської області.
Якими були перші хвилини після атаки на Дніпро?
Росіяни здійснили по Дніпру ракетний удар близько 10 ранку.
Було пошкоджено будівлі, знищено СТО, автомобілі і не тільки.
На місце атаки одними із перших прибули патрульні. Вони перекрили рух транспорту, швидко почали надавати домедичну допомогу пораненим та проводити евакуацію людей у взаємодії з іншими службами.
Їхні бодікамери зафіксували перші хвилини після цинічного обстрілу.
Перші хвилини після атаки на Дніпро: дивіться відео
Що відомо про атаку на Дніпро?
Станом на вечір 1 грудня було відомо про 4 загиблих унаслідок атаки на Дніпро, ще 4 осіб вдалося врятувати. Загальна кількість постраждалих – 43. Більшість наразі у лікарнях, а 10 із них – у важкому стані.
Ракетний удар понівечив адмінбудівлю, підприємства, 4 будівлі навчальних закладів, 4 багатоповерхівки, 2 СТО, понад півсотні авто.
У вівторок, 2 грудня, в Дніпрі оголосили день жалоби за загиблими.