Ракетна атака на Дніпро: зруйнована котельня, пошкоджені будинки, є постраждалі

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро ракетами. Окупанти зруйнували котельню, пошкодили центр реабілітації для людей з інвалідністю, промислове підприємство та будинки. Є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Лисака.

До теми У Дніпрі внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю

Наслідки атаки на Дніпро сьогодні, 21 листопада

Посадовець розповів, що внаслідок російської атаки на Дніпро вранці 21 листопада пошкоджено центр реабілітації для людей з інвалідністю. Окрім того, частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. На щастя, там люди не постраждали.

Також є руйнування в гаражному кооперативі. Спалахнула пожежа площею 100 квадратних метрів. Понівечені 9 гаражів.

Наслідки російської атаки на Дніпро / Фото ДСНС

Внаслідок російської атаки також пошкоджене промислове підприємство та 2 приватні будинки. У ДСНС зазначили, на площі 150 квадратних метрів горів дах двоповерхівки на території приватного сектору. Вогнеборці вже ліквідували пожежі.

Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка – госпіталізована,

– розповів Сергій Лисак.

На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби. Поліція приймає заяви про пошкодження майна.

До допомоги також долучилися благодійники. Надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту.