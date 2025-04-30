Усю ніч гасили пожежі: в облраді розповіли про страшні наслідки масованого удару по Дніпру

Ввечері 29 квітня росіяни масовано атакували Дніпро "Шахедами". У місті пролунало щонайменше 10 вибухів, на жаль, загинув чоловік і є поранена людина.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 9 ворожих цілей. Як розповіла 24 Каналу депутатка Дніпропетровської обласної ради Катерина Немченко, ворог вкотре продемонстрував, чого варті його заяви про перемир'я.

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Ніч була пекельною

Якби не злагоджена робота Сил оборони, то наслідки для міста були б значно гіршими. Під час збиття "Шахедів" було дуже гучно, але важливо, що вони не влучили у свої цілі. Проте уламки також завдають серйозної шкоди й про це треба пам'ятати.

На жаль, через обстріл, а саме після влучання одного "Шахеда" у приватний будинок, загинув чоловік. Він перебував на другому поверсі свого будинку. Можливо, спав, бо була вже ніч,

– розповіла Катерина Немченко.

Російські атаки красномовніше, ніж будь-які слова, підтверджують справжні наміри Кремля. Ворог цілився у звичайні житлові будинки, приватний сектор Дніпра, хоча поруч немає навіть ніяких підприємств.

Дуже багато людей залишилося або без будинків, або з серйозно зруйнованим житлом. На відновлення піде немало часу. Заяви про пошкоджене майно уже прийняті. Все, що вдасться зремонтувати швидко, буде зроблено.

Рятувальники всю ніч гасили пожежі, які виникли на місцях прильотів. Вони заспокоювали місцевих мешканців, дітей, літніх людей,

– додала депутатка Дніпропетровської обласної ради.

Далі триватиме розбір завалів. Після цього люди зможуть звернутися за компенсацією. До слова, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що понівечено щонайменше 5 приватних будинків. Окрім загиблого, є ще одна поранена людина. Майже одночасно з ударами по Дніпру, ворог атакував Харків.