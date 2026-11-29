Росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі: здійнялася пожежа, поранено 6-річного хлопчика
Окупанти ввечері 29 листопада завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала багатоповерхівка
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.
Які наслідки атаки на Дніпро?
Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка у середмісті Дніпра, після чого там зайнялася пожежа. Внаслідок атаки на Дніпро постраждали двоє людей, серед них – дитина
Увечері ворог атакував обласний центр. Внаслідок обстрілу у 24-поверховому житловому будинку виникла пожежа на 14-му та 15-му поверхах – вогонь охопив квартири на площі 300 метрів квадратних.
Наразі рятувальники ліквідовують займання. Інформація про пошкодження уточнюється.
Наслідки атаки: дивіться відео
Деталі про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки наразі невідомі.
Ворог влучив по багатоповерхівці у Дніпрі / Суспільне
Водночас в області досі зберігається загроза повторного удару. Мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, окупанти впродовж дня 29 листопада атакують Рівненську область. Зокрема, під ударом опинилася Сарненщина.
За попередніми даними, усі 13 постраждалих – цивільні жителі області. П'ятеро людей отримали важкі поранення. Повітряна тривога на Рівненщині триває, тому місцевих жителів закликають подбати про власну безпеку.
Влада наголошує на необхідності не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.