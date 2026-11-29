Окупанти ввечері 29 листопада завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала багатоповерхівка

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Дніпро?

Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка у середмісті Дніпра, після чого там зайнялася пожежа. Внаслідок атаки на Дніпро постраждали двоє людей, серед них – дитина

Увечері ворог атакував обласний центр. Внаслідок обстрілу у 24-поверховому житловому будинку виникла пожежа на 14-му та 15-му поверхах – вогонь охопив квартири на площі 300 метрів квадратних.

Наразі рятувальники ліквідовують займання. Інформація про пошкодження уточнюється.

Наслідки атаки: дивіться відео

Деталі про масштаби руйнувань та інші наслідки атаки наразі невідомі.

Ворог влучив по багатоповерхівці у Дніпрі / Суспільне

Водночас в області досі зберігається загроза повторного удару. Мешканців просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, окупанти впродовж дня 29 листопада атакують Рівненську область. Зокрема, під ударом опинилася Сарненщина.

За попередніми даними, усі 13 постраждалих – цивільні жителі області. П'ятеро людей отримали важкі поранення. Повітряна тривога на Рівненщині триває, тому місцевих жителів закликають подбати про власну безпеку.

Влада наголошує на необхідності не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.