Вночі Росія атакувала 5 АЗС на Дніпропетровщині: загинула жінка

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог завдав ударів БпЛА по Дніпропетровщині.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Дивіться також Росія вдарила дроном по електропоїзду на Дніпропетровщині

Які наслідки російської атаки?

У ніч на 1 липня Росія атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Ворог завдав ударів по 5 АЗС в області. Внаслідок атаки загинула 1 жінка, а ще 3 – зазнали поранень.

Одна з поранених у лікарні, дві жінки після надання медичної допомоги лікуються амбулаторно,

– повідомив Ганжа.

Через удари БпЛА спалахнули пожежі, а на АЗС пошкоджено багато обладнання. Також сили ППО за ніч збили 11 російських дронів над регіоном.

Коли ще окупанти атакували Дніпропетровщину?

Ворожі війська продовжують обстріли Дніпропетровщини. Під ударом 28 червня опинилися автозаправки у двох районах області.

Через російські удари по АЗС у Дніпровському й Самарському районах спалахнули пожежі, там також пошкоджені автівки. На жаль, відомо й про двох постраждалих.

Вдень 26 червня російські війська атакували Нікополь FPV-дроном. Ворог вдарив по автобусу. За даними ОВА, через російський удар постраждали 12 людей, зокрема двоє дівчат 12 років.

Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також у лікарні доставили чоловіків 54 та 43 років та 46-річну жінку. Вони у важкому стані.