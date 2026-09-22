Ворог масовано вдарив балістикою: одночасно вибухи гриміли у Дніпрі, Кривому Розі й Павлограді

Армія Росії завдала ракетних ударів по промислових підприємствах у трьох містах Дніпропетровської області. У результаті цього на об'єктах спалахнули пожежі.

Про масовану ворожу атаку повідомила Дніпропетровська ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про масований ракетний обстріл Дніпропетровщини 22 вересня?

Приблизно о 2 ночі російська армія почала масований обстріл українських областей балістичними ракетами. За повідомленням моніторингових спільнот, летіли також "Калібри" – приблизно 5 штук, – запущені з району Каспійського моря.

Вибухи під час цього обстрілу чули у цілій низці міст Дніпропетровської, Полтавської та Запорізької областей. Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, надав першу інформацію про наслідки.

Відбулися удари ворога по промислових об'єктах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, завдані практично одночасно. На місцях влучань спалахнули пожежі – сильні, як писали місцеві у соціальних мережах.

Інформацію щодо постраждалих наразі уточнюють фахівці. На цей час відомо, що 3 людей дістали поранень у Дніпрі – медики надають усім необхідну допомогу. Загроза не минула – атака ворога триває.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що цієї ночі від реактивних БпЛА постраждав Київ – там чули вибухи. Також під повітряною атакою були Кропивницький, Буковина, Полтавщина.