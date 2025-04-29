Через російський удар по Дніпропетровщині загинула 12-річна дівчина: що відомо про трагедію

Російська атака ударними БпЛА по Дніпропетровщині у ніч на 29 квітня вбила 12-річну Маргариту. На неї завалився будинок, коли вона спала.

Влучання по житловому будинку сталося у Самарівському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "Радіо Свобода".

Дивіться також У Зеленського прокоментували нічну атаку по Києву й пояснили, чому Путін не припиняє вогонь

Через російський удар загинула 12-річна дівчинка

Уночі 29 квітня Росія обстріляла ударними БпЛА Дніпропетровську область. У Самарівському районі під завалами опинилися двоє дітей 12 та 6 років. 12-річна Маргарита загинула на шляху до лікарні. Її 6-річну сестру дістали з-під завалів, вона вижила, батьки дітей також зазнали поранень, усі перебувають у лікарні.

Про трагедію розповіла бабуся загиблої дівчинки Марія. Після російського удару до заваленого будинку прийшли сусіди, рідні та однокласники Маргарити, щоб рятувати людей.

На жаль, на дівчину впав стовп, коли вона спала у кімнаті на першому поверсі. Коли її дістали з-під завалів, вона була ще живою.

Це просто не передати. Перед ким та дитина завинила? Що тут можна було бити, коли тут мирні жителі жили. Я в неділю приходила, вона мовчала, як неначе відчувала. Риточка була внизу. Якби не стовп, може, ще дитина б і врятувалася,

– каже Марія.

"Повезли в лікарню меншеньку дитину. Вони на другому поверсі були. Часто ночували внизу в кімнаті, і якби вони були там, те саме було б. Я не знаю, яким дивом вони врятувалися", – додала бабуся.

Бабуся Маргарити висловилася про російський воєнний злочин

Однокласники загиблої, як зазначалося вище, допомагали рятувати подругу, їм важко повірити, що вона загинула.

"Вона була дуже добра, привітлива, усім допомагала. В основному її хвалили, добре вчилася. З предметів вона любила математику, українську мову. Та всі предмети любила", – розповіла одна з дівчаток.

Інша додала, що востаннє бачила подругу в школі за день до її загибелі.

"Мені не віриться, що це трапилося. Я дізналася про цю ситуацію і все – не знала, що робити. Мені просто не вірилося. Тільки вчора в школі були, а тут вже все", – розповіла вона.

Маргарита вчилася справді непогано, не раз вона здобувала нагороди на творчих конкурсах та олімпіадах, активно долучалась до подій місцевого будинку культури.

Учителі пам’ятають Маргариту як щиру, виховану й світлу дитину з відкритим серцем і добрим ставленням до людей.

У мережі поширили фото вбитої Росією 12-річної Маргарити

Заступник голови селищної ради Антон Борисенко повідомив, 12-річну дівчинку поховають 30 квітня. В громаді оголосили дводенну жалобу за загиблою Маргаритою.

Наслідки удару по Самарівському району, де загинула дитина: дивіться відео