Масована атака дронів на Дніпропетровщину: ворог вдарив по шести районах, є поранений

Російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку безпілотниками на територію Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися одразу шість районів регіону, де зафіксовано понад десять ударів.

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, окупанти завдали серії цілеспрямованих ударів по регіону.

Одна людина дістала поранень. Понад 10 разів ворог атакував шість районів області безпілотниками,

– заявили в ОВА.

Найбільшого удару зазнав Дніпровський район, де через масовану атаку виникли пожежі на території місцевої логістичної компанії.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС

Удар по Нікопольщині: що відомо?

Не менш напруженою була ситуація на Нікопольщині, де російські війська прицільно били по самому Нікополю, а також по Марганецькій та Покровській громадах.

Саме в цьому районі руйнувань зазнали автозаправна станція та приватний житловий будинок, а також була травмована людина.

Ворожі дрони також наробили лиха у Синельниківському районі. Зокрема, у самому місті Синельникове та на території Петропавлівської громади через атаки загорілися автомобілі.

Тим часом у Криворізькому районі під прицілом опинилася Апостолівська громада, де окупанти пошкодили склади із зерном.

У Павлограді зафіксовано пошкодження ще однієї автозаправної станції та житлового будинку. Водночас у Криничанській громаді Кам'янського району внаслідок ворожих дій виникла пожежа.

Коли ще ворог атакував Дніпропетровщину?

Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок численних ворожих ударів 5 серпня без електропостачання опинилися десятки тисяч місцевих жителів.

У суботу, 1 серпня, Росія атакувала Дніпропетровщину. Ворог вдарив по маршрутці з пасажирами. За даними правоохоронців, постраждали семеро осіб. Серед травмованих – 16-річний хлопець. Попередньо, двоє людей перебували у важкому стані.