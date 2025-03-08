"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні": Зеленський відреагував на атаку по Добропіллю

Російські війська цинічно вдарили ракетами по Добропіллю в Донецькій області. Терор ворога забрав життя понад десяток людей.

Відомо, що постраждало понад 30 осіб, серед яких діти. Володимир Зеленський відреагував на жахливу атаку росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис президента.

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Зеленський відреагував на удар по Добропіллю

Ввечері 7 березня російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині.

Після прибуття наших служб на місце нанесли ще один удар, умисно по рятувальниках. Підла й нелюдська тактика для залякування, до якої часто вдаються росіяни,

– підкреслив президент.

Станом на зараз відомо про 11 загиблих. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

Також більш ніж 30 людей поранено, з них 5 дітей. Пошкоджено 8 пʼятиповерхівок та адміністративну будівлю, пожежну машину.

Лідер подякував всім екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, "попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей від цього терору". Він висловив вдячність всім, хто захищає життя, ризикуючи своїм.

"Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну", – резюмував президент.



Наслідки удару по Добропіллю / Фото ДСНС