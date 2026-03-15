Російський БпЛА влучив біля блокпосту під Черніговом: є загиблий та поранені військові

Російський безпілотник атакував український блокпост неподалік Чернігова. Унаслідок удару поранення отримали кілька військовослужбовців.

Постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу. Про це повідомляє голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Дивіться також У лікарні помер 17-річний хлопець, поранений через російський удар по Запоріжжю

Що відомо про атаку Росії по блокпосту?

У селі Новоселівка Киселівської громади Чернігівського району російський безпілотник здійснив атаку на один з українських блокпостів. За попередньою інформацією, унаслідок удару є загиблий та поранені серед військовослужбовців, також постраждав поліцейський.

На місці події триває детонація невстановлених вибухових предметів, скинутих з БпЛА, працюють відповідні служби.

Чернігівська область, яка межує з Росією та Білоруссю, регулярно зазнає обстрілів і атак безпілотників з боку російської армії.

Окупанти застосовують різні види озброєння – від артилерії до ударних дронів. Найчастіше під ударами опиняються прикордонні громади, інфраструктура та позиції українських військових.

Що відомо про останні атаки по Чернігівщині?