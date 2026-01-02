У BBC проаналізували, навіщо Росія усю новорічну ніч атакувала Луцьк та Ковель

У ніч проти 1 січня російські окупанти запустили по Україні понад 200 дронів. Під ударом, зокрема, опинилася Волинь, де російські військові атакували об'єкти критичної інфраструктури.

Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також Росіяни запустили дрони на Новий рік: куди летіли БпЛА і ракети 1 січня

Чому Росія атакувала Волинь в новорічну ніч?

Усю новорічну ніч Волинь перебувала під масованим ударом російських дронів. Унаслідок атаки постраждала й Одеська область.

Рух російських дронів / Фото monitorwar

На межі Волинської області і Рівненщини у Вараші розташована Рівненська атомна станція, біля якої, за даними моніторингових каналів, пролітали десятки "Шахедів". Кілька десятків російських дронів знову атакували об'єкти критичної інфраструктури Волині. Через влучання, зокрема у Луцьку та Ковельському районі, виникли пожежі – станом на 7:30 ранку їх ще гасили.

За даними ОВА, унаслідок атаки понад 100 тисяч абонентів в регіоні залишилися без електроенергії.

Удари на Волині могли пошкодити енергетичні об'єкти, що допомагають забезпечувати світлом й інші регіони. Зокрема, з 6 ранку у Львові почались вимкнення електрики, чого не було вже кілька тижнів,

– пишуть у виданні.

Окупанти обстріляли Ковель – місто на стратегічній залізничній гілці, яка веде з Польщі у Київ. Залізницю вже кілька тижнів майже щодня атакують росіяни. Унаслідок удару 1 січня постраждали четверо залізничників, двох із них ушпиталили. Затримувалися десятки рейсів.

Військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що всі ці атаки йдуть на залізничну гілку Київ – Ковель. Завдання противника – зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна – Польща. Атаки, за словами експерта, будуть продовжуватися. Він також додав, що "Шахеди" заходять в Україну з Росії, але керуються з території Республіки Білорусь.

Що відомо про атаку в новорічну ніч?