Україну вночі атакували 15 іранськими дронами: скільки вдалося збити й де

Вночі 10 грудня окупанти знову атакували Україну іранськими дронами. Втім, українські сили ППО "приземлили" більшість безпілотників.

Так, росіяни атакували Південь дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва. Запустили 15 безпілотників.

До теми Вночі росіяни атакували "Шахідами" весь Південь: влучили в об’єкти енергетики

Підрозділи повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збили 10 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

В ОК "Південь" зазначали, що 4 "Shahed-136" збили над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.



ППО збили 10 дронів / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Є влучання

На жаль, дрони влучили в об'єкти енергетики. Тому тисячі абонентів залишились без світла. Однак керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк просила не розголошувати місця влучання. Росіяни можуть потім туди "добивати".

Спеціалісти вже проводять відновлювальні роботи. Руйнування – серйозні, але, на щастя, ніхто не постраждав.

Яким чином Росія відновила атаки дронами

У розвідці Великої Британії вважають, що, ймовірно, Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень Shahed-131 та 136, але тепер отримала поповнення з нової партії.

6 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про збиті 17 безпілотників, включаючи 14 Shahed-136, а перед тим такі повідомлення були 17 листопада.