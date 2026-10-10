Майже всі дрони були реактивні: скільки російських цілей збила ППО

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували Україну роєм зі 160 ударних безпілотників різних типів. Оборонцям неба вдалося знищити та подавити понад сотню ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00 ранку підтверджено збиття або подавлення 117 дронів. Серед ліквідованих апаратів нарахували 82 реактивні "Шахеди", а також безпілотники "Гербера" та імітатори "Пародія". Ворог запускав їх із п'яти російських міст, а також з тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Попри результативну роботу ППО, зафіксовано влучання ворожих засобів на 14 локаціях. Крім того, ще у 10 місцях впали уламки збитих апаратів.

Військові попередили, що бойова робота ще не завершилася. У повітряному просторі країни залишається кілька російських безпілотників, тому українців закликають дотримуватися правил безпеки.



Як відпрацювала ППО / ПС ЗСУ

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Росія масовано атакувала Запоріжжя. Відомо, що значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. В одній п'ятиповерхівці зруйновано під'їзд. Є загиблі та постраждалі, серед них – діти. Рятувальники продовжують пошукову операцію.

Реактивні дрони також намагалися прорватися на Захід України. Сили протиповітряної оборони працювали у Львові та Івано-Франківську. На щастя, минулося без трагічних наслідків.