Росія випустила по Україні майже 150 дронів: скільки вдалося збити ППО

Російські війська влаштували черговий масований терор з повітря, намагаючись перевантажити українську оборону зграями безпілотників. Захисникам неба довелося працювати всю ніч, щоб відбити цю масштабну навалу.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Як відпрацювали Сили ППО?

у ніч на 18 серпня окупанти випустили по території України 147 ударних безпілотників. Станом на 8:00 українським оборонцям вдалося збити та подавити 111 ворожих цілей у північних, південних та східних регіонах.

Ворог почав запускати дрони ще з 18:00 попередньої доби. Для атаки росіяни використали безпілотники типу "Шахед", включно з реактивними версіями, а також дрони "Гербера" та імітатори "Пародія". Запуски відбувалися з російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. На жаль, уникнути наслідків повністю не вдалося.

Військові зафіксували влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а ще у трьох місцях впали уламки збитих апаратів.

Атака ворожих БпЛА триває. Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголосили у відомстві, закликавши українців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Де фіксують наслідки російського терору?

У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників зафіксували пошкодження цивільних об'єктів. Зокрема, у Броварському районі постраждали офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Увечері 17 серпня Росія атакувала промислове підприємство у Кривому Розі двома реактивними безпілотниками типу "Шахед". На місці працювали рятувальники та відповідні служби, які ліквідовували наслідки удару.

Внаслідок російських атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони загинули двоє людей, ще четверо були поранені. Загалом за добу окупанти завдали 1158 ударів по 59 населених пунктах області, пошкодивши житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.