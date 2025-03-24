Росія вдарила по Запоріжжю: що відомо про наслідки ворожого удару

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, ворог атакував Запоріжжя.

Росія вчергове вночі проти 24 березня 2024 року ударила по Запоріжжю. Про це пише 24 Канал із посиланням на секретарку Запорізької міської ради Регіну Харченко.

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Пошкоджено будинки

За словами Харченко, під час атаки було пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гаражне приміщення.

Постраждала 54-річна жінка. Медики надали їй всю необхідну допомогу на місці, – мовиться в повідомленні.

Вона також висловила вдячність всім міським службам за те, що оперативно виїхали до пошкоджених обʼєктів і почали виконувати свою роботу.

Наслідки удару по Запоріжжю / Фото ДСНС

У Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку й будівельного майданчика площею 200 квадратних метрів. Окрім того, пошкоджено торговий центр, новобудову, приватний будинок і господарчу будівлю.

Також ввечері 23 березня російські війська атакували Київщину дронами-камікадзе, в регіоні було оголошено повітряну тривогу. В області працювали сили ППО, Київська ОВА згодом повідомила про наслідки атаки.