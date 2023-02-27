Нічна атака дронами: окупанти запустили по Україні понад десяток "Шахідів"
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
У ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Однак наші захисники успішно знищили ворожі "Шахіди".
Загарбники атакували населені пункти дронами протягом усієї ночі. До речі, у Хмельницькому лунали вибухи.
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Що відомо про нічну атаку дронами
Вночі, з 23:00 і до ранку, російські загарбники застосували по території України 14 "Шахідів".
Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники. Вистоїмо і переможемо!
– зазначили у Генштабі ЗСУ.
До речі, протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням БпЛА типу "Шахід-136" по цивільній інфраструктурі. На щастя, обидва дрони збито.
Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що у ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу "Shahed" з північного напрямку.
"Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, 11 із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил", – заявили у відомстві.
Що кажуть в ОП
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Повітряні сили вночі збили 11 з 14 "Шахідів". Вони збивалися, зокрема, на Київщині та Чернігівщині.
Також росіяни здійснили ракетний удар по місту Мирноград на Донеччині. Були пошкоджені садок та гараж.
У місті Нікополь на Дніпропетровщині відбувся артилерійський обстріл. Було пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.
Окрім цього, у Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля.
Окупанти атакували Україну "Шахідами": все, що відомо
Вночі біля Києва сили ППО збили 9 ворожих дронів. За попередньою оцінкою, ворог застосував "Shahed". Атака дронів фактично здійснювалася двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Таким чином противник намагався реалізувати свою тактичну мету – виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала довгих 5 з половиною годин.
Росіяни завдали 3 ворожих удари по Хмельницькому, загинула людина, ще 4 поранених. Повідомляється про низку пошкоджених будівель. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі.
Також відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами С-300. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, проте постраждалих немає. Один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.