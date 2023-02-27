Нічна атака дронами: окупанти запустили по Україні понад десяток "Шахідів"

У ніч проти 27 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Однак наші захисники успішно знищили ворожі "Шахіди".

Загарбники атакували населені пункти дронами протягом усієї ночі. До речі, у Хмельницькому лунали вибухи.

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Що відомо про нічну атаку дронами

Вночі, з 23:00 і до ранку, російські загарбники застосували по території України 14 "Шахідів".

Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники. Вистоїмо і переможемо!

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

До речі, протягом минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, 2 з яких – із застосуванням БпЛА типу "Шахід-136" по цивільній інфраструктурі. На щастя, обидва дрони збито.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що у ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу "Shahed" з північного напрямку.

"Усього випущено до 14 БпЛА-камікадзе, 11 із них знищено протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил", – заявили у відомстві.

Що кажуть в ОП

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Повітряні сили вночі збили 11 з 14 "Шахідів". Вони збивалися, зокрема, на Київщині та Чернігівщині.

Також росіяни здійснили ракетний удар по місту Мирноград на Донеччині. Були пошкоджені садок та гараж.

У місті Нікополь на Дніпропетровщині відбувся артилерійський обстріл. Було пошкоджено 6 будинків, автомобіль та лінію електропередач.

Окрім цього, у Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля.

Окупанти атакували Україну "Шахідами": все, що відомо