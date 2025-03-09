Ситуація на Сумщині: Росія била дронами та не тільки

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста з повітря. Зокрема, під ударом опинились Суми.

Вночі та зранку 9 березня росіяни обстрілювали Суми та область різними видами озброєнь. Про це пише 24 Канал із посиланням на Сумську ОВА.

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Що відомо про наслідки

Росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього зафіксували 44 вибухи.

Зокрема, обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.

️По останній ворог вдарив з РСЗВ (15 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи). Внаслідок влучань пошкоджено 3 приватні будинки. По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії САУ (3 вибухи), а також запускали КАБи (4 вибухи).

️По Краснопільській громаді завдали удар FPV-дрона (1 вибух). На територію Великописарівської громади ворог скинув 12 мін.

️У Сумській громаді відбулися удари ворожих БпЛА (2 вибухи), внаслідок яких пошкоджено об’єкти житлової інфраструктури та нежитлові приміщення. Також у Білопільській громаді відбулося скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Раніше стало відомо, що російські війська вночі 8 березня атакували трьома БпЛА навчальний заклад в Охтирці на Сумщині, пошкодивши будівлю, гараж і підсобні приміщення.