Один залетів у вікно квартири: на Бєлгородщині скаржаться на падіння трьох дронів

У Бєлгородській області пізно ввечері сталася атака дронами. Відразу три безпілотники впали в регіоні, що неабияк вразило місцевих мешканців. Цікаво, що БпЛА дуже нагадують ті, які використовує Росія.

За наявною інформацією, уламки трьох безпілотників виявили у самому Бєлгороді. У традиційній для росЗМІ манері, "жертв нема". Правда, не обійшлося без руйнувань. Про це далі розповість 24 Канал.

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Вибиті шибки, понищені авто

Відомо, що внаслідок падіння дронів понищені кілька автомобілів. Також вибиті вікна будинку. На місцях падіння літальних апаратів працюють спеціальні служби.

Безпілотники попадали у Бєлгороді / Фото з телеграм-каналів

Але це ще не все. Розповідають, що один безпілотник влетів у вікно квартири. Сталося це на вулиці Попова, що у Бєлгороді. Про це розповів міський голова Валентин Демидов.

Зараз перебуваю на місці інциденту на вулиці Попова. Тут дрон залетів у вікно квартири. Людей виселили в безпечне місце. Усім запропонували залишитися в готелі, поки спецслужби зроблять свою роботу,

– написав він.

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Уже знайшли "український слід"

Окупанти хизуються успішною роботою своєї РЕБ. Мовляв, саме вона допомогла приземлити безпілотники. Уже навіть придумали легенду про те, що дрони летіли на електропідстанцію місцеву.

Але є одне маленьке "але". Фото, на яких можна побачити дрони, демонструють нам те, що вони використовуються росіянами. На балансі українського війська таких БпЛА немає, а от у ворога – є. Надто ці дрони схожі на "Гранат 2" або "Типчак". Обидва варіанти використовуються для розвідки та фотофіксування.

Тим часом самі росіяни продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Ввечері 27 лютого два такі безпілотники вдалося збити нашим силам ППО.

Успішна робота ППО