Окупанти атакували Харківщину дронами: є жертва та поранені

Росія у ніч на 10 червня остріляла "Шахедами" області України. Від російського терору постраждала і Харківська область.

Так, ворог запустив на територію регіону 10 дронів-камікадзе. Безпілотники атакували Богодухівський та Куп'янський райони.

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Наслідки атаки

Як зазначають, внаслідок влучань сталися пожежі. На жаль, загинув 29-річний чоловік. Крім того, поранення отримали 39-річний та 54-річний місцеві жителі, їх госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 Кримінального кодексу України).

Наслідки атаки дронами на Харківщину / Фото Харківська обласна прокуратура

Обстріли Харківщини: останні новини

Олег Синєгубов повідомив, що 9 червня російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська поранення отримав 63-річний мирний мешканець. У результаті атаки на село Гороховатка Ізюмського району отримав поранення 47-річний цивільний чоловік.

По селі Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.

У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор, а у Глушківці через обстріли сталася лісова пожежа.

Що відомо про чергову нічну ракетну атаку