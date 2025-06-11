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24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека
11 червня, 00:07
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"Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека

Сергій Попович

Росія продовжує терор мирного населення України. Вночі 11 червня ворог знову запустив ударні дрони типу "Шахед" у напрямку українських міст.

Про те, де лунає повітряна тривога, як рухають ворожі дрони та ракети, для яких регіонів зберігається небезпека – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про нову повітряну атаку

00:54, 11 червня

Основна маса шахедів на Харківщині.
БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.

00:30, 11 червня

 БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс – Вінничина.

00:28, 11 червня

Група БпЛА з півдня та сходу в напрямку Харкова.

00:06, 11 червня

БпЛА курсом на Харків!