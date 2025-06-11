"Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека
Росія продовжує терор мирного населення України. Вночі 11 червня ворог знову запустив ударні дрони типу "Шахед" у напрямку українських міст.
Про те, де лунає повітряна тривога, як рухають ворожі дрони та ракети, для яких регіонів зберігається небезпека – повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про нову повітряну атаку
Основна маса шахедів на Харківщині. БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс – Вінничина. Група БпЛА з півдня та сходу в напрямку Харкова. БпЛА курсом на Харків!
БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину.
Основна маса шахедів на Харківщині.
БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс – Вінничина.
Група БпЛА з півдня та сходу в напрямку Харкова.
БпЛА курсом на Харків!