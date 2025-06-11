"Шахеди" знову атакують Україну: де є небезпека

Росія продовжує терор мирного населення України. Вночі 11 червня ворог знову запустив ударні дрони типу "Шахед" у напрямку українських міст.

Про те, де лунає повітряна тривога, як рухають ворожі дрони та ракети, для яких регіонів зберігається небезпека – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про нову повітряну атаку