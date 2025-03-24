Окупанти атакували дронами Харківщину: спалахнула масштабна пожежа на підприємстві

Росія не припиняє атакувати українські міста. Зокрема, вона вдарила по Харківській області.

Вночі російський обстріл Харківщини спричинив пожежу у складській будівлі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про наслідки

Увечері 23 березня росіяни знову запустили дрони-камікадзе. Відомо, що ворог атакував ударними БпЛА сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук Куп'янського району.

Внаслідок влучання дронів загорілася складська будівля,

– мовиться в повідомленні.

За попередньою інформацією, на щастя, жертв та постраждалих немає.

Росіяни вночі проти 24 березня запустили по Україні 99 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів з трьох напрямків.

Сили ППО працювали на Півдні, Півночі, Заході й у центральній частині України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

Кпім цього, Сили оборони ліквідували ще 1280 окупантів і 378 одиниць російської техніки та озброєння. Українські захисники знищили 4 ворожі гелікоптери.