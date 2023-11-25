На Черкащині збили ворожий "Шахед": у ОВА розповіли, куди впали уламки
Джерело:Ігор Табурець
Росія під час атаки 25 листопада запустила по території України рекордну кількість "Шахедів". Зокрема, один із них збили й на Черкащині.
Росія вночі проти 25 листопада атакувала Україну ударними дронами. один ворожий "Шахед" збили у небі над Черкаською областю.
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У будинках вибиті вікна
Начальник Черкаської ОВА повідомив, що субота в області розпочалась із тривоги в 5 із половиною годин. Він розповів, що на світанку наші оборонці знищили в небі над Черкаським районом ворожий "Шахед".
Уламки впали на відкриту територію. У кількох сусідніх будинках вибило вікна. Без потерпілих,
– мовиться в повідомленні Табурця.
Він також зазначив, що про роботу ППО невдовзі розкажуть Повітряні сили.
Над Києвом збили понад 40 дронів
- Під час російської атаки на столицю, яка стала головною ціллю ворога, сили протиповітряної оборони збили понад 40 повітряних цілей, які летіли на Київ уночі. Росія атакувала у кілька хвиль. Про це заявив речник КМВА Михайло Шаманов.
- За його словами, ударні безпілотники постійно змінювали напрямок та вектор руху. Водночас це не завадило силам протиповітряної оборони знищити понад 40 ворожих цілей на підльотах до Києва.
- Офіційної статистики збитих "Шахедів" від Повітряних сил станом на 9 ранку ще не було.