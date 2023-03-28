Повітряні сили показали, як приземляли російський дрон під час масованої атаки

Пізно ввечері 27 березня Росія запустила по Україні 13 іранських дронів-камікадзе та 1 розвідувальний безпілотник. Повітряні сили показали кадри знищення однієї з ворожих цілей.

Кадри ліквідації ворожого дрона показали бійці повітряного командування "центр". Ймовірно, на відео зафіксовано збиття ворожого безпілотника на Київщині.

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Як наші воїни збили безпілотник

У Повітряних силах відзначили, що наші воїни тримають оборону українського неба вдень і вночі, тому місця ворожим дронам у ньому немає. Це доводять бійці повітряного командування "Центр", які приземлили ворожий безпілотник. Ймовірно, це іранський дрон-камікадзе, одна є доля ймовірності, що це може бути розвідувальний безпілотник "Гранат-4".

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Ще одне відео опублікував голова Коцюбинської селищної ради Київської області Сергій Даніш. На відео видно збиті уламки дрона, вирву, яка утворилася після падіння та вогонь, який охопив дерева після падіння уламків.

Наслідки збиття ворожого дрона на Київщині: дивіться відео

Нічна ворожа атака

Пізно ввечері 27 березня у Києві та низці областей сирени сповістили про повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони-камікадзе Shahed-131 та Shahed-136 з Брянської області на північні області та зі східного узбережжя Азовського моря на південні.

Під час тривоги пролунали вибухи в Києві. У Солом'янському районі спалахнула пожежа в будівлі магазину. Пожежу локалізували. Голова КМВА Сергій Попко стверджу, що причиною пожежі стало падіння уламків, однак інформація потребує уточнення. Постраждалих унаслідок цих подій немає.

Сили ППО збили 12 з 13 запущених іранських дронів-камікадзе та розвідувальний безпілотник "Гранат-4". У знищенні ворожих цілей відзначилися бійці повітряних командувань "Центр" та "Схід".

Крім дронів, росіяни з літаків Су-35, які вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області, завдала ударів двома авіаційними бомбами по Херсонській області. Наслідки атаки поки невідомі.