На Київщині вночі працювала ППО: в ОВА розповіли про наслідки

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози. Зокрема, під ударом опинилась иївська область.

Вночі проти 5 березня 2025 року у Київській області тривогу оголошували тричі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

Дивіться також Росія прорвалась на Сумщину, ЗСУ пішли у наступ на Сході: як змінилася лінія фронту за тиждень

Є пошкодження

В області працювали сили протиповітряної оборони. Також відомо, що є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, відомо, що внаслідок ворожої атаки зафіксовані пошкодження в Бориспільському районі.

Зокрема, пошкодили скління 85 квартир у 2 багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, 2 мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, 2 складських приміщення, 2 ангари, вікна дитячого садка та школи.

Оперативні служби працюють на місцях та продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Також увечері 4 березня Росія вкотре запустила по Україні безпілотники. Ворог ударив по Немишлянському районі Харкова. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.