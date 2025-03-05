На Київщині вночі працювала ППО: в ОВА розповіли про наслідки
- У Київській області вночі працювала протиповітряна оборона, збиті ворожі цілі, постраждалих серед населення немає.
- Внаслідок ворожої атаки пошкоджено скління 85 квартир, 20 автомобілів, магазин, приватний будинок та інші об'єкти в Бориспільському районі.
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози. Зокрема, під ударом опинилась иївська область.
Вночі проти 5 березня 2025 року у Київській області тривогу оголошували тричі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також Росія прорвалась на Сумщину, ЗСУ пішли у наступ на Сході: як змінилася лінія фронту за тиждень
Є пошкодження
В області працювали сили протиповітряної оборони. Також відомо, що є збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, відомо, що внаслідок ворожої атаки зафіксовані пошкодження в Бориспільському районі.
Зокрема, пошкодили скління 85 квартир у 2 багатоквартирних будинках, 20 автомобілів, 2 мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, 2 складських приміщення, 2 ангари, вікна дитячого садка та школи.
Оперативні служби працюють на місцях та продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Також увечері 4 березня Росія вкотре запустила по Україні безпілотники. Ворог ударив по Немишлянському районі Харкова. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.