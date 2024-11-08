На Київщині уламки пошкодили високовольтні мережі: домівки переключили на резервне живлення

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, під ударом опинилась Київська область.

У Київській області уламки дронів пошкодили високовольтні мережі. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

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Світло не зникало

У ДТЕК розповіли, що уламки ворожих дронів знову пошкодили високовольтні мережі в Київській області.

Енергетики оперативно переключили всі домівки на резервне живлення. При цьому світло в оселях не зникало,

– мовиться в повідомленні.

Там також уточнили, що мережі потребують ремонту. Енергетики вже працюють на місцях пошкоджень.

Зараз Україні вдається обходитись без відключень. Однак є велика ймовірність, що росіяни спробують знову занурити українців у темряву.

Експерт Юрій Корольчук у коментарі 24 Каналу зазначив, що, на його думку, цьогоріч росіяни повторюватимуть тогорічний сценарій. Йдеться про ураження підстанцій, які фактично є мостом між споживачем та виробником.

Потрібно розуміти, що для точного оцінювання наслідків таких обстрілів необхідно враховувати й інші фактори. Зокрема, у який період відбудеться пошкодження енергосистеми.