Російський дрон пошкодив найбільший завод "Кернел" на заході України

Завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" на заході України був пошкоджений в результаті атаки безпілотника.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі, опублікованому 7 серпня. Завод почав роботу в середині квітня 2024 року із закупівлі соняшнику і планував провести експеримент із переробки сої та ріпаку.

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Дрони пошкодили олійноекстракційний завод

Агрохолдинг наразі оцінює розмір збитків. "Кернел" також уточнив, що йдеться про найбільший завод компанії на заході країни.

Роботу об'єкта припинено, а пожежу, що виникла внаслідок нападу, загасили. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав,

– заявили в компанії.

Старокостянтинівський олійноекстракційний завод (ОЕЗ) у Хмельницькій області став першим заводом, який агрохолдинг "Кернел" побудував на заході України.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%).

До слова, в ніч на 8 серпня окупаційне військо вкотре атакувало Україну ракетами та ударними БпЛА. По ворожих цілях відпрацювали сили ППО.