Ворог почав чергову атаку ударними дронами: де є небезпека
Ввечері 21 червня Росія запустила по Україні хвилю ударних БпЛА зі сходу. Під ударами вже опинилася Сумщина.
Де летять російські ударні дрони, у яких областях є загроза ударів, та лунає повітряна тривога – повідомляє 24 Канал.
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Де летять ворожі БпЛА
БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород! Ніжин – перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста! БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород!
Ніжин – перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста!
БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.