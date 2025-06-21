Ворог почав чергову атаку ударними дронами: де є небезпека

Ввечері 21 червня Росія запустила по Україні хвилю ударних БпЛА зі сходу. Під ударами вже опинилася Сумщина.

Де летять російські ударні дрони, у яких областях є загроза ударів, та лунає повітряна тривога – повідомляє 24 Канал.

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Де летять ворожі БпЛА