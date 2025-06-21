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24 Канал Новини України Ворог почав чергову атаку ударними дронами: де є небезпека
21 червня, 19:27
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Ворог почав чергову атаку ударними дронами: де є небезпека

Сергій Попович

Ввечері 21 червня Росія запустила по Україні хвилю ударних БпЛА зі сходу. Під ударами вже опинилася Сумщина.

Де летять російські ударні дрони, у яких областях є загроза ударів, та лунає повітряна тривога – повідомляє 24 Канал.

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Де летять ворожі БпЛА

19:43, 21 червня

БпЛА на Полтавщині, курсом на Миргород!

19:39, 21 червня

Ніжин – перебувайте в укриттях! БпЛА в напрямку міста!

19:39, 21 червня

  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в центральній та південній частині Чернігівщини, курс південний/південно-західний.
19:25, 21 червня

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.