По Півдню постійно прилітає: в ОТУ "Одеса" розповіли, як посилили антишахедну боротьбу
- Росія посилює повітряні атаки на цивільні об'єкти через невдачі на фронті.
- В ОТУ "Одеса" заявили, що успішно збивають 70-80% ворожих повітряних засобів, і ефективність оборони зростатиме.
Росія посилює повітряні атаки по цивільних об'єктах на тлі невдач на фронті. В ОТУ "Одеса" розповіли про протиповітряну оборону міста.
Про це розповів начальник Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" полковник Денис Носіков.
Як Одеса захищається від повітряних атак Росії?
Носіков зазначив, що на полі бою – у чесному бою – Росія не може нічого зробити. Тому вона обирає засоби повітряного нападу для терору мирного населення і знищення цивільної інфраструктури.
Він зазначив, що напади відбивають мобільні вогневі і вогневі групи (загальновійськові), а також екіпажі дронів-перехоплювачів.
За його словами, 70 – 80% засобів повітряного нападу ворога успішно збивають. З воєнної точки зору це висока ефективність. Він каже, що найближчим часом ефективність зросте ще більше.
