Будинки, підприємства та склади: в ОВА розповіли, що саме постраждало від удару в Запоріжжі

Внаслідок нічної атаки БпЛА у Запоріжжі пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та 6 нежитлових будівель. Комунальники допомагають з відновленням.

ОВА готова надати OSB для відновлення герметичності пошкоджених приміщень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Які наслідки ворожого обстрілу у Запоріжжі

Дев'ять багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень після нічної атаки БпЛА у Запоріжжі. Понівечено ще 6 нежитлових будівель.

Комунальники допомагають з ліквідацією наслідків. Розбиті вікна тимчасово закривають OSB дошками. Роботи завершено у 5 пошкоджених будинках, в інших вони ще тривають.

За словами Івана Федорова, загалом 13 "Шахедів" прилетіло по промислових об'єктах, що жодним чином не пов'язані з оборонною промисловістю. На щастя, ніхто не постраждав. Також тимчасово заблоковано рух по вулиці Космічній.

Втім, атаки ворога зруйнували багато об'єктів підприємств. Тим підприємствам, які ще можна відновити, у ОВА обіцяють допомогти.

Наслідки атаки на Запоріжжя: фото Запорізької ОВА