Нічна атака на Запоріжжя: збили 6 безпілотників, серед постраждалих 15-річна дівчина

Російські військові після кількох тижнів паузи відновили атаки дронами-камікадзе "Шахід" по Україні. Відомо, що цієї ночі БпЛА летіли над низкою областей, зокрема Запоріжжям.

Як розповів глава ОВА Олександр Старух, внаслідок атаки дронами-камікадзе постраждали мирні мешканці. Серед них – неповнолітня дівчина.

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Нічний терор не припиняється

Окупанти використали для атаки двох громад Запорізького району "Шахіди" та ракети типу С-300. Відомо, що в одному з сіл зруйновані два будинки. Зафіксовані пошкодження ще у 8. Згідно з наявною інформацією, поранень зазнали троє людей, зокрема 15-річна дівчина.

Глава ОВА додав, що в іншому селі внаслідок вибуху ракети руйнувань зазнав 1 будинок, а ще 10 – пошкоджені. На щастя, минулося без постраждалих.

Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БпЛА,

– наголосив Старух.

Уночі ворог атакував Запоріжжя / Фото з телеграма Старуха

Відповідну інформацію підтвердив також заступник глави ОП Кирило Тимошенко. Він уточнив, що мовиться про село Новотавричеське. Крім того, виклав у мережу ще кілька фото з наслідками обстрілів росіянами Запоріжжя.

Ворог зруйнував приватний будинок на Запоріжжі / Фото з телеграма Тимошенка

За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, армія убивць та мародерів неодмінно буде покарана за злочини, які вона чинить в Україні.

Дрони збили на Дніпропетровщині та Житомирщині

Дрони-камікадзе цієї ночі пролітали над низкою областей України. Як зауважив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, ворог намагався атакувати область як безпілотниками, так і важкою артилерією й "Ураганами".

На щастя, 8 БпЛА вдалося "приземлити" військовим з повітряного командування "Схід". Резніченко зазначив, що ними можуть бути "Шахіди-136", які кілька тижнів простоювали без діла.

Неспокійною була також ніч і на Житомирщині. За словами глави ОВА Віталія Бунечко, і цю область намагалися атакувати дронами типу "Шахід". Безпілотник, який залетів у повітряний простір над регіоном, збили наші сили ППО.

Додамо, що у ранковому зведенні Генштабу розповіли, скільки БпЛА вдалося знищити за минулу добу. Дані свідчать про те, що ворог позбувся 14 своїх ударних дронів типу "Шахід-136". Також одного "Орлана-10" та ще двох БпЛА, тип яких уточнюють.