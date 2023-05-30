Цілі були у Києві і на його підступах, – Ігнат розповів про нічну атаку "Шахедами"
Вночі 30 травня ворог намагався атакувати Київ дронами-камікадзе. У Повітряних силах розповіли, чому окупанти так часто обстрілюють саме столицю.
Так, ворожі цілі були у столиці і на її підступах. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Куди цілились окупанти
На щастя, силам ППО вдалося збити більшість дронів. Однак два "Шахеди" влучили. За словами Ігната, усі безпілотники йшли на столицю та її підступи – саме там були ворожі цілі.
Загалом загальна маса дронів була знищена над Києвом. Однак є збиття БпЛА на Південному напрямку та на Сході.
Чому ворог так часто атакує Київ
Ігнат зауважив, що, якщо подивитися російські телеграм-канали та пропагандистські передачі, то тоді стане зрозуміло, від чого біситься ворог.
Там прямо злість з вух тече, вони хочуть помсти за свої невдачі. Успіху вони не мають, їхні війська розбиті. Тому вони зляться,
– сказав речник Повітряних сил ЗСУ.
Втім, українська ППО працює, але під час повітряної тривоги все одно треба йти в укриття, навіть якщо й збивають ворожі цілі.
Атака Києва 30 травня: все, що відомо
- У ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.
- Силами та засобами Повітряних Сил було знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.
- Однак, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці – його ліквідували. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула.
- У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі. 6 осіб врятовано.
- Зауважимо, що рятувальники продовжують тримати свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків атаки Києва було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки. На оприлюднених кадрах можна побачити, як рятувальники відважно евакуювали людей з пошкоджених будинків.