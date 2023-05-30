Цілі були у Києві і на його підступах, – Ігнат розповів про нічну атаку "Шахедами"

Вночі 30 травня ворог намагався атакувати Київ дронами-камікадзе. У Повітряних силах розповіли, чому окупанти так часто обстрілюють саме столицю.

Так, ворожі цілі були у столиці і на її підступах. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Куди цілились окупанти

На щастя, силам ППО вдалося збити більшість дронів. Однак два "Шахеди" влучили. За словами Ігната, усі безпілотники йшли на столицю та її підступи – саме там були ворожі цілі.

Загалом загальна маса дронів була знищена над Києвом. Однак є збиття БпЛА на Південному напрямку та на Сході.

Чому ворог так часто атакує Київ

Ігнат зауважив, що, якщо подивитися російські телеграм-канали та пропагандистські передачі, то тоді стане зрозуміло, від чого біситься ворог.

Там прямо злість з вух тече, вони хочуть помсти за свої невдачі. Успіху вони не мають, їхні війська розбиті. Тому вони зляться,

– сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Втім, українська ППО працює, але під час повітряної тривоги все одно треба йти в укриття, навіть якщо й збивають ворожі цілі.

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