Дрон влучив в адмінбудівлю: в ОП показали наслідки нічної атаки на Київ

30 грудня 2022, 10:33
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Сьогодні вночі російські війська атакували Київ іранськими безпілотниками"шахідами". Влада розповіла про наслідки атаки.

Речник Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував фото з місця подій. Відомо, що уламки безпілотника влучили в адмінбудівлю. 

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Безпілотник  влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували,
– повідомив Тимошенко. 

За його даними, пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.

Наслідки падіння уламків безпілотника в Києві / Фото ОП


Росіяни атакували Київщину 30 грудня дронами / Фото ОП

Під час роботи ППО уламки ворожого безпілотника пошкодили житловий будинок / Фото ОП

На Київ летіло 7 безпілотників

  • Раніше мер столиці Віталій Кличко розповів, що загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ: 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом.  Унаслідок падіння уламків постраждалих немає.  
  • Загалом по Україні ворог випустив 16 дронів. "Шахіди" атакували з південно-східного та північного напрямків. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти намагалися використати річище Дніпра, щоб оминути нашу ППО. 
  • Усі 16 безпілотників знищили українські захисники.

Автор: Анастасія Лукашевська