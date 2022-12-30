Дрон влучив в адмінбудівлю: в ОП показали наслідки нічної атаки на Київ
Сьогодні вночі російські війська атакували Київ іранськими безпілотниками"шахідами". Влада розповіла про наслідки атаки.
Речник Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував фото з місця подій. Відомо, що уламки безпілотника влучили в адмінбудівлю.
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Безпілотник влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували,
– повідомив Тимошенко.
За його даними, пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок – вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.
Росіяни атакували Київщину 30 грудня дронами / Фото ОП
На Київ летіло 7 безпілотників
- Раніше мер столиці Віталій Кличко розповів, що загалом 7 дронів-камікадзе хотіли атакувати Київ: 2 із них збили на підльоті до столиці, ще 5 – над Києвом. Унаслідок падіння уламків постраждалих немає.
- Загалом по Україні ворог випустив 16 дронів. "Шахіди" атакували з південно-східного та північного напрямків. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що окупанти намагалися використати річище Дніпра, щоб оминути нашу ППО.
- Усі 16 безпілотників знищили українські захисники.