На словах ти Лев Толстой: ISW про росіян, що намагаються перебільшити успішність атак "Шахедами"

У ніч на 8 травня росіяни здійснили наймасованішу атаку дронами по Києву. Окупанти випустили понад 30 "Шахедів". І всі їх вдалося збити силам ППО.

Здавалося б, усе це мало якось вдарити по росіянах, а також їхній надмірній самовпевненості. Але й у цій від'ємній результативності ворог зумів знайти для себе переваги. Точніше, зумів вигадати.

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Окупанти перебільшують досягнення

На цьому зробили акцент у свіжому звіті Інституту з вивчення війни. У ньому зазначили, що ворог у ніч проти 8 травня здійснив черговий масований ракетний і безпілотний удар по Україні.

За даними Генштабу, російські загарбники випустили 16 ракет по Харківській, Херсонській, Миколаївській і Одеській областях. Крім того, силам ППО вдалося збити 35 з 35 запущених "Шахедів", які летіли на Київщину.

Водночас в Інституті звернули увагу на слова міського голови Києва Віталія Кличка. Він зазначив, що мовиться про 36 БпЛА, які летіли на Київ. Загалом же Україну атакували 60 іранськими "мопедами".

"Звіт Кличка, швидше за все, – вірогідний, оскільки він був опублікований майже через чотири години після першого раунду українських повідомлень про удар "Шахедами", – зазначили в Інституті.

У звіті також зауважили, що український Червоний Хрест повідомив про влучання однієї російської ракети у склад Червоного Хреста в Одеській області.

Тим часом російські воєнкори тішилися буцімто успішності своєї атаки. Вони заявляли, що військові посилили удари по Києву. Один з воєнкорів також стверджував, що окупанти провели найбільшу кампанію ударів по Києву від початку повномасштабного вторгнення.

Усі заяви росіян наштовхнули аналітиків Інституту до висновку. Вони вважають, що ворог, імовірно, "надмірно компенсує неефективність ударів з безпілотників, перебільшуючи їхній розмір і масштаб". Тож тут сама напрошується фраза про Лева Толстого. Наводити ми її вам не будемо. Якщо не знаєте – можете загуглити. До слова, вона чудово демонструє всю російську армію, яка хотіла "взяти" Київ за три дні.

Зауважимо, що мінімізувати негативні наслідки масованої атаки дронами допомогли сили ППО. Водночас у командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що "навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО". У відомстві нагадують, що небезпечними можуть бути уламки зенітних ракет і уражених іранських "мопедів".