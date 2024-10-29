Уламок потрапив в артерію: у Києві госпіталізували чоловіка, будинок якого був у епіцентрі удару

У ніч на 29 жовтня росіяни знову атакували Київ дронами. Один з уламків "Шахеда" потрапив місцевому в артерію. Його госпіталізували.

Про це розповідає 24 Канал з посилання на "Телеграф". Унаслідок атаки ударних дронів в Києві зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах.

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Поранений уламком перебуває у лікарні

Зазначається, що постраждалий потребував термінової операції після удару по будинку в Солом'янському районі Києва, адже уламок "Шахеда" потрапив у артерію місцевого жителя.

Його доставили в лікарню з тяжкими пораненнями – чоловікові терміново прооперували око та зашивали ногу, де уламок пошкодив артерію.

До слова, раніше 25 жовтня росіяни атакували Київ дронами типу "Шахед", унаслідок чого проводилася евакуація жителів багатоквартирного будинку в Солом'янському районі.

Тієї ночі загинула дівчинка 2009 року народження.