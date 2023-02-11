На Одещині під час атаки "Шахідами" не було тривоги: в ОК "Південь" назвали причину

Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Пізно ввечері 10 лютого кілька "Шахідів" збили на Одещині. Правда, під час атаки в регіоні не було повітряної тривоги.

Під час телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк спробувала пояснити, чому так могло статися. Вона зауважила, що кілька іранських дронів збили ще на підльоті до Одеської області, передає 24 Канал.

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Дрони могли летіти надто низько

Так, два дрони-камікадзе збили над Одещиною, безпосередньо над морем, на підльоті до області. Але не було сигналів повітряної тривоги через специфіку використання цих баражуючих боєприпасів, зокрема їх могли запускати на дуже низькій висоті,

– наголосила вона.

Наталія Гуменюк додала, що українські військові пильнують ситуацію. І так, вони дуже уважно прислухаються до того, що відбувається навколо. А оскільки дрони-камікадзе чути, то це дозволяє їх виявити навіть тоді, коли це не встигли або не змогли зробити радари.

В ОК "Південь" пізно ввечері повідомили про результати своєї роботи в регіоні. У відомстві зауважили, що з 19:50 по 22:50 10 лютого ворог атакував Південь України дронами типу "Шахід-136".

На щастя, сили та засоби протиповітряної оборони спрацювали на відмінно. Їм вдалося збити відразу 11 іранських дронів:

4 над Одеською областю;

5 над Миколаївською областю;

2 над Херсонською областю.

Наші підрозділи протиповітряної оборони у небі над Одещиною збили 4 дрони-камікадзе "Шахід", які намагалися влучити в об'єкти енергетичної інфраструктури. Дякую підрозділам ППО, які завжди на сторожі нашого неба та вкотре показали свій професіоналізм,

– підкреслив глава ОВА Максим Марченко.

На жаль, під час цієї атаки дронами не минулося без влучань. Як зауважили в ОК "Південь", один безпілотник влучив у раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. За наявною інформацією, минулося без постраждалих. Але відомо, що на об'єкті спалахнула пожежа.

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