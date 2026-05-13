Росія використовує три канали зв'язку, – авіаексперт пояснив масовану атаку "Шахедами"

Росіяни 13 травня 2026 року на території України активно застосовують безпілотники. Значна частина ворожих дронів розпочала свій рух вздовж білоруського кордону. Є загроза масованих ударів по території України.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, якщо мова про атаку "Шахедами", то варто розуміти, що Україна має достатню кількість засобів протидії подібним загрозам, зокрема дронів-перехоплювачів або мобільно-вогневих груп. Проте важливо також займатись розвитком розумних систем протиповітряної оборони.

"Все задля того, щоб відбувався чіткий аналіз будь-яких повітряних об'єктів за їхніми характеристиками й профілем польоту. Тобто, якщо дрон перебуває на висоті 2000 метрів і кружляє на місці, то це може бути ретранслятор або розвідник", – пояснив він.

Які канали зв'язку для атак використовує Росія?

За словами Анатолія Храпчинського, аналізуючи російські удари, стає зрозуміло, що окупанти використовують щонайменше три канали зв'язку для координації сьогоднішньої атаки.

Це з території Білорусі, з тимчасово окупованих територій України й можливий, наприклад, канал через мобільний зв'язок у бік Закарпаття, умовно з Румунії,

– зауважив він.

Російські дрони пролітають до кордону України, не заходячи на територію Білорусі, але при цьому активно використовують зв'язок і вежі, які є на білоруській території.

Важливо! У ніч на 13 травня росіяни розпочали комбіновану атаку по території України. Ворожі удари можуть здійснюватися кількома хвилями. Окрім дронів, противник також, ймовірно, готує крилаті ракети та балістику. Необхідно бути уважними до повідомлень про небезпеку.

Окупанти для атак по території України, ймовірно, використовують сучасні засоби зв'язку, зокрема побутові елементи – модем із SIM-картою LTE. Храпчинський підкреслив, що це для мобільного оператора виглядає як звичайний номер телефону, який є у роумінгу.

Але він дозволяє побудувати канал зв'язку і через, наприклад, чат-боти в телеграм-каналах ворог спілкується зі своїми "Шахедами" – ставить завдання або змінює їх,

– зазначив авіаексперт.

Крім того, ворог постійно використовує погіршення погодних умов, щоб ускладнювати роботу української ППО.

Навіть сьогоднішній дощ може суттєво завадити роботі, наприклад, деяким системам протиповітряної оборони. Ми кажемо про ті, які ми використовуємо для протидії "Шахедам". Але це не означає, що ми не можемо перехоплювати (дрони – 24 Канал),

– сказав Анатолій Храпчинський.

Тактика росіян також полягає у тому, аби літати високо серед хмар або ж на надмалих висотах, щоб бути мало помітними для українських систем детекції та радіолокації. Головна мета цього – проривати протиповітряну оборону.

Щоб протидіяти, на думку Храпчинського, важливо мати багато якісних систем, які б відбивали російські атаки.

Що відомо про російську атаку дронами по Україні?

Окупанти з вечора 12 травня до ранку 13 травня запустили по території України 139 ударних безпілотників. Нашим захисникам вдалось нейтралізувати 111 дронів. Противник використовував як власну територію, так і тимчасово окуповані регіони України.

У Хмельницькому 13 травня пролунали вибухи. Окупанти атакували місто "Шахедами". Ворожі ударні безпілотники летять в бік Заходу України великими групами.

Росіяни атакували Рівненщину. На жаль, вже є жертви. Відомо про трьох загиблих та влучання безпілотником у житлову інфраструктуру. Є загроза, що удари Росії можуть продовжуватись до вечора.